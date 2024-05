Il Real e Ancelotti non muoiono mai - Joselu ribalta il Bayern nel recupero | è finale di Champions!

(Adnkronos) – José Luís Sanmartín Mato. Per tutti, Joselu . E' lui, centravanti di 34 anni, l'eroe del Real Madrid nella Champions League 2023-2024. L'attaccante di scorta firma una doppietta incredibile in 5 minuti e ribalta la semifinale contro il ...

Non si esce vivi dal Bernabeu. La legge del Real Madrid e di Carlo Ancelotti colpisce ancora: questa volta è il panchinaro Joselu a fare il miracolo, con una doppietta tra 88' e 91' che ribalta il Banern Monaco, fin lì in vantaggio 1-0 e ...

Il Real Madrid in finale di Champions, Bayern battuto 2-1 - Il real Madrid in finale di Champions, Bayern battuto 2-1 - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Con una rimonta da urlo a cavallo del novantesimo il real Madrid ribalta il Bayern Monaco e stacca il pass per la finale di Champions League con il Borussia Dortmund. Una ...

