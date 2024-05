Disinfestazione straordinaria a Magione Altri due casi importati di Dengue in Italia. Una coppia è stata contagiata a Magione, in provincia di Perugia, dove è in programma per questa sera un intervento di disinfestazione straordinaria nella ...

Dengue, ’istruzioni per l’uso’. Quarto caso in Umbria nel 2024: "Chi viaggia si può vaccinare" - dengue, ’istruzioni per l’uso’. Quarto caso in umbria nel 2024: "Chi viaggia si può vaccinare" - Con quello di ieri a Perugia, salgono a quattro i casi di dengue da importazione registrati in umbria dall’inizio dell’anno: tre sul territorio di competenza dell’Usl umbria 1 e uno su quello dell’Usl ...

Un'immagine della zanzara della specie Aedes responsabile della trasmissione della Dengue - Ansa - Un'immagine della zanzara della specie Aedes responsabile della trasmissione della dengue - Ansa - La dengue è causata da quattro virus molto simili ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare della specie Aedes che hanno, a loro volta, punto una persona infetta ...

Dengue: altri due casi accertati in Liguria - dengue: altri due casi accertati in Liguria - Aumenta in Italia la preoccupazione per i casi di febbre virale dengue, trasmessa da zanzara del genere Aedes. Due casi sono stati diagnosticati in Liguria nelle ultime ore. Entrambe rientrati da un v ...