Entusiasmo a Borgo Giannotti E’ stata una stupenda vetrina per tutta la città

(Di giovedì 9 maggio 2024) La ”volata” è arrivata poco dopo le cinque di ieri pomeriggio, ma intutto era già pronto dall’ora di pranzo. Curiosando tra la folla ci siamo fatti raccontare le emozioni dell’attesa. "Non è la prima tappa che vedo - racconta Francesco D’amico - ho assistito ad altre edizioni e qui a Lucca mi sembra tutto organizzato molto bene. Sono molisano e vivo qui da poco e mai come questa edizione sono stato fortunato, il Giro passa da entrambe le mie regioni". "Noi siamo qui per goderci lo spettacolo - si accoda Celine D’agostino - oltre ad essere appassionati, ciò che possiamo dire è che nessuno si perderebbe mai l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia che passa sotto casa, letteralmente. Quindi una bellaperla". Tutto iltrepidante è riuscito ad ...

E’ morto Pierangelo Giannecchini , storico commerciante, titolare dell’edicola tabaccheria all’Indicatore di Borgo Giannotti. Un cordoglio corale, da parte della comunità, per la perdita di “una brava persona“, come lo ricordano in molti, che sapeva ...

Trionfa a Lucca il Giro d'Italia al... contrario: arrivo 'contromano' al campo Balilla davanti a migliaia di persone (Photogallery by Cip) - Trionfa a Lucca il Giro d'Italia al... contrario: arrivo 'contromano' al campo Balilla davanti a migliaia di persone (Photogallery by Cip) - Un giro al... contrario. No, tranquilli, il generale Roberto Vannacci non c'entra niente, ma è indubbio che chi ha visto la tappa odierna della corsa rosa e conosce un po' la città, non può non essere ...

Chiuse le scuole e niente mercato. Tutte le modifiche al traffico - Chiuse le scuole e niente mercato. Tutte le modifiche al traffico - Divieti e modifiche al traffico a Lucca in vista del Giro d'Italia. Chiusure e limitazioni in diverse zone della città per consentire lo svolgimento della competizione ciclistica. Modifiche anche al s ...