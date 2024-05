Maltrattata e picchiata per anni Fa arrestare l’ex compagno

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ha maltrattato e picchiato la compagna per. A volte era riuscito a convincerla a tornare con lui. Venerdì sera ci ha riprovato ma l’uomo, 47, italiano residente a Brescia, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio. Quella sera l’uomo si era presentato davanti al palazzo, a Urgnano, nella Bassa, dove vive la donna, 53. Grazie alle chiavi del portone che non aveva restituito era riuscito ad entrare. Aveva bevuto. Si è piazzato sul pianerottolo minacciando e insultando la donna con dei vocali sul cellulare. La 53enne, spaventata, ha chiamato il 112 e in breve sul posto è arrivata una pattuglia della stazione di Martinengo. I militari hanno trovato l’uomo sdraiato sul pianerottolo, lo hanno bloccato e hanno avvisato il 118, alla luce delle sue condizioni. Lo hanno poi portato in caserma a Urgnano e poi in ...

