Suo nipote ha investito un pedone Ennesimo tentativo di truffa telefonica

(Di giovedì 9 maggio 2024)dia Sondrio. Nel mirino un pensionato di 84 anni che abita nel capoluogo valtellinese. "Era circa mezzogiorno - racconta l’uomo - è entrata una telefonata dall’apparecchio fisso. Sul display c’erano dei puntini, una P e altri puntini. La cosa mi ha subito insospettito. Un uomo, senza presentarsi, mi ha detto che un mioavevaunsulle strisce. Ha detto che era con lui piangente e disperato. Per aiutare mioha detto che servivano 50mila euro. Io ho dei nipoti, ma ho presto chiuso la telefonata. Mi sono recato in caserma dai carabinieri e ho pure segnalato la cosa a due militari che ho incontrato per strada. Spero che, anche attraverso Il Giorno, i miei coetanei non cadano in questi ...