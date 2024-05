I candidati alle elezioni europee 2024 nella circoscrizione Isole | le liste per partito

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sabato 8 giugno, d1422, e domenica 9 giugno, d23, si voterà per le. Per lel’Italia è suddivisa in cinque circoscrizioni: ecco chi sono tutti inelle. Molti sono stati protagonisti della lotta alla mafia.

Latina – Martedì 14 maggio alle ore 17 a Latina , presso il Park Hotel (via dei Monti Lepini, 25), si terrà un evento della lista Azione – Siamo Europei in occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024. Saranno presenti all’incontro i ...

Le elezioni Europee previste per l'8 e il 9 giugno si avvicinano. In Italia continuano i dibattiti e le polemiche sui nomi dei candidati , da Ilaria Salis - con Avs nella circoscrizione nord-ovest – al generale Vannacci, con la Lega come capolista ...

Vittorio Sgarbi, Ilaria Salis, Roberto Vannacci, Elly Schlein, Emma Bonino, Carlo Calenda, Antonio Tajani, Giorgia Meloni: sono solo alcuni dei candidati italiani in corsa per le Elezioni europee 2024 . ...

Verso le Europee. Il delirio di De Luca: fa fuori tutti. Bartolo nel Trapanese - Verso le europee. Il delirio di De Luca: fa fuori tutti. Bartolo nel Trapanese - Sono state riammesse alla competizione elettorale europea le liste di Michele Santoro, Pace Terra Dignità, e quella ...

Giovanni Lentini: "Apparato amministrativo, precari comunali e porto di Marinella le priorità per Castelvetrano" - Giovanni Lentini: "Apparato amministrativo, precari comunali e porto di Marinella le priorità per Castelvetrano" - Giovanni Lentini, avvocato castelvetranese, è candidato alla carica di sindaco di Castelvetrano per la coalizione ...

Voto, in trecento per 24 posti. Riecco Tonelli, tanti addii a sinistra - Voto, in trecento per 24 posti. Riecco Tonelli, tanti addii a sinistra - Si rimette in gioco l’ex assessora con Fanesi, ma cinque (su sette) consiglieri Dem non si ripresenteranno . Tra i banchi dell’opposizione, invece, tutti confermati tranne Magrini (Lega) e Mazzanti (M ...