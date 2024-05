L’illustre censurato Brodskij - convinto che la biografia non facesse bibliografia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Esilio? Non è che il termine non mi piaccia, ma quando si vive in un posto per vent’anni non si è più in esilio. Si entra in una condizione di normalità. In secondo luogo – o forse in primo luogo – il termine ha un’ovvia implicazione melodrammatica. Ma non si può parlare degli aspetti drammatici della propria condizione di esiliato. E per una ragione molto semplice: negli ultimi trenta o quarant’anni spostarsi da est a ovest ha sempre comportato, per uno scrittore, un miglioramento di condizione. Uno scrittore che era in carcere a scontare una condanna, si ritrovava, in occidente, a insegnare all’università. Ogni giorno ci sono masse di persone che si spostano in cerca di lavoro e denaro. Penso ai messicani lungo il confine con gli Stati Uniti. Indiani che si trasferiscono in Arabia Saudita. Vietnamiti che fuggono dal Vietnam verso l’Australia. O gente dell’Europa orientale che si ...