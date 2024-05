Vangelo di oggi 9 Maggio 2024 | Gv 16,16-20 | Video commento

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi giovedì 9, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia”. “Essere coraggiosi nella sofferenza e pensare che dopo viene il Signore, ... L'articolodi: Gv 16,16-20proviene da La Luce di Maria.

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di lunedì 6 Maggio 2026, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi :“Anche voi date testimonianza, perché siete con me fin ...

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di martedì 7 Maggio 2024 , per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi :“Se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito”. “O ...

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di mercoledì 8 Maggio 2024 , per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi :“Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento ...

Don Gambelli: "Ripartiamo dalle periferie" - Don Gambelli: "Ripartiamo dalle periferie" - Don Gherardo Gambelli, nuovo arcivescovo di Firenze, punta sul dialogo interreligioso e la cooperazione missionaria, ispirato dalla sua esperienza in Ciad e come cappellano di un carcere.

Al via la 23.ma edizione del Festival Biblico, 15 iniziative sul tema "amore" - Al via la 23.ma edizione del Festival Biblico, 15 iniziative sul tema "amore" - L'edizione per i venti anni del Festival biblico, l'undicesima a coinvolgere il Polesine, ribadisce così il "comandamento" che riassume in sé ogni proposta morale del vangelo: amarsi gli uni gli altri ...

'U Pregg, il discorso del Vescovo: «Bisogna servire questa comunità, non servirsene» - 'U Pregg, il discorso del Vescovo: «Bisogna servire questa comunità, non servirsene» - Il vangelo di Matteo esorta i discepoli a vegliare perché la venuta del Signore è misteriosa, imprevedibile e potrebbe coglierci di sorpresa. È singolare che l’avvento di Dio si manifesti a noi come ...