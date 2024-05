Irrompe in Comune Pagatemi le bollette

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Pagate le mie". Un cinquantenne di Piadena che non poteva far fronte al pagamento di alcuneha pensato di risolvere il problema rivolgendosi al. Con le ricevute in scadenza e senza la possibilità di regolarizzarsi, il cinquantenne si è presentato negli uffici degli assistenti sociali e ha chiesto di assolvere loro alle sue incombenze. Con qualche imbarazzo il personale ha fatto presente a questo uomo che non era possibile da parte loro venirgli incontro e soddisfare la sua richiesta. La prima volta questa persona se ne è andata, per fare poi ritorno nei giorni successivi, con la speranza di poter risolvere la situazione, ma sempre riscontrando la stessa risposta negativa. Le visite del cinquantenne negli ultimi giorni si erano fatte più frequenti e la sua permanenza negli uffici si era protratta sempre di più. ...

