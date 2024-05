Nuova scuola primaria Atteso l’ok definitivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) Seconda, e si spera decisiva, riunione della conferenza di servizi per esaminare il progetto esecutivo dellaelementare di via Vespucci a Fombio che sorgerà a fianco di quella materna già funzionante. Il plesso non costerà un euro alle casse comunali: sarà costruito sfruttando la convenzione con un privato per la realizzazione del piano di rigenerazione urbana sulle ceneri dell’ex ditta chimica Akzo Nobel: infatti, nel protocollo d’intesa stipulato con Fombio, ma anche con Provincia di Lodi, Codogno e San Fiorano, si prevedeva che lacostruzione del plesso fosse a carico dell’operatore privato. Durante la prima seduta di conferenza dei servizi, gli enti preposti avevano chiesto della documentazione integrativa, depositata alla fine di aprile. Ora si spera che nella seconda convocazione, il 5 giugno, si possa arrivare al via libera ...