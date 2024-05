Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi Viareggio-Rapolano Terme | percorso e favoriti Sulle Strade Bianche Pogacar vuole fare il vuoto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo tre giornate di calma (apparente) in gruppo, almeno per gli uomini di classifica, si torna al grande spettacolo al. In scenala sesta frazione: da. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria,e programma.Dopo i primi settanta chilometri alquanto tranquilli, si arriva all’altezza di Volterra, dove c’è il primo GPM di giornata da 8,6 km al 4,6%. Tanti saliscendi poi, per arrivare al chilometro 136, con i primi due tratti di sterrato in comune a quelli delle, quelli di Vidritta e Bagnaia, che terminano con la salita di Grotti (3,3 km al 5%). Altro momento di tanto saliscendi fino ...