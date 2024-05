Picchia e violenta la moglie sotto minaccia di una pistola | il pm chiede una condanna a 9 anni e 3 mesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 9 maggio 2024) Casirate d’Adda. Il pubblico ministero Paolo Mandurino ha chiesto unaa 9e 3per G.M., operaio 35enne, accusato di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata nei confronti della, 28, estetista. “Le condotte messe in atto dall’imputato sono gravissime, un rapporto fatto di botte e di umiliazioni. La parte offesa non poteva parlare con nessuno, non aveva accesso ai social, non aveva amici” ha dichiarato il sostituto procuratore nelle sue conclusioni. Ed ha elencato gli innumerevoli episodi di violenza a cui, secondo l’accusa, venivaposta la donna. Ha raccontato di quella volta in cui l’uomo l’aveva legata ad un albero mentre lei era incinta, e l’aveva brutalmenteta; un altra in cui era stata colpita con un bastone di ...