Falla nel letto del canale Si corre subito ai ripari

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si apre unaneldel Martesana, intervento d’urgenza delle squadre del Consorzio Villoresi. Già dall’altra sera hanno provveduto a una riduzione d’urgenza del livello d’acqua, nei prossimi giorni saranno avviate le operazioni di ripristino, a cura di un’impresa specializzata. Il “buco“ è stato individuato nel tratto diche si trova fra Bellinzago Lombardo e Gessate, proprio in un punto in cui il Naviglio incrocia il corso del torrente Trobbia. Così, ieri, lo staff consortile. "È stato il personale tecnico del Consorzio – spiega Carla Colombo, responsabile della comunicazione dell’ente – ad accorgersi l’altra sera della problematica occorsa sul fondo del Naviglio Martesana, proprio in prossimità dell’attraversamento del torrente Trobbia di Gessate. Siamo ancora in una fase di accertamento tecnico: il maltempo di ...