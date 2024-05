L’amministrazione rivaluti l’autorizzazione data per lo stabilimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un paradiso glam per big spender da far impallidire la mondana Versilia? No, grazie. Nel mare magnum emerso dall’inchiesta giudiziaria che ha sconvolto la politica regionale, il destino della Palmaria ha avuto un ruolo di detonatore, dando il la alle indagini che hanno smascherato intrecci fra potere e imprenditoria animati dagli appetiti per il potenziale rappresentato dalla sua messa a reddito. È il movimento ’Palmaria sì Masterplan no’, da sempre in prima fila contro il progetto di ‘valorizzazione’ dell’isola a commentare le vicende giudiziarie degli ultimi due giorni. "Potremmo dire che siamo increduli, ma non saremmo sinceri". I sigilli messi per la seconda volta al cantiere dellobalneare nell’ex cava Carlo Alberto – in cui Toti aveva fatto visita nelle scorse settimane, con tanto di post celebrativo sulla sua pagina Facebook – e alla ex scuola di ...