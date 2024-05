Settant’anni di poesia Il Premio LericiPea festeggia al Salone del libro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) IlInternazionaleGolfo dei Poeti compie 70 anni. È nato nel 1954 per volere di un lungimirante editore sarzanese, Marco Carpena, di un’intellettuale milanese, Alberta Andreoli, dello scultore e pittore Renato Righetti, dello scrittore Giovanni Petronilli e del poliedrico poeta, drammaturgo e impresario teatrale toscano, Enrico Pea. Ilsi attesta il più longevo d’Europa e uno dei più autorevoli. IlGolfo dei Poeti 1954/2024 - 70 anni disarà presentato stamani alle 11.30 alInternazionale deldi Torino - Sala Avorio. Un traguardo prestigioso, soprattutto per undi, raggiunto in questo 2024, anno che vede, peraltro, celebrato il Bicentenario ...