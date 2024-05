Nel Pavese organici inaccettabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) "La carenza di poliziotti nella nostra provincia è inaccettabile. La sicurezza dei cittadini interessa solo a parole". La Cgil punta il dito contro gliridotti all’osso. Al 31 dicembre 2023 alla polizia di Stato in tutta Italia mancavano 10.271 unità, pari al 9% dell’organico previsto per legge, risultante dalla differenza tra 109.408 unità e una forza effettiva di 99.137. "Una situazione che nella nostra città vede percentuali di carenza di organico in crescita nel 2024 per la mancanza di assegnazioni di nuovi agenti e tanti pensionati – sottolinea Ferdinando Ruggiero (nella foto), segretario provinciale Silp, sindacato di polizia di Stato più rappresentativo nel– Basti pensare che con i prossimi trasferimenti di giugno in tutta la provincia è previsto un potenziamento di soli tre poliziotti tra agenti e assistenti. Parlare di ...