Roland Garros 2023 | Sinner esordisce sul velluto e lascia solo le briciole a Muller

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tutto estremamente facile all’esordio alper Jannik, che supera senza patemi d’animo in tre set Alexandrecol punteggio di 6-1 6-4 6-1 e avanza al secondo turno, dove troverà il tedesco Daniel Altmaier. L’altoatesino concede due palle break in apertura e chiusura di primo set, ma domina tutto il resto del parziale, più equilibrato il secondo set, prima del crollo psicofisico del francese che sullo Chatrier riceve la spinta dei tifosi ma non può ovviamente bastare contro l’ottimovisto stasera, che fa ben sperare in vista del proseguo del torneo. Approccio soft peral match e subito concede palla break sul 30-40, ma con carattere si salva ai vantaggi. E’ l’unico momento di vera difficoltà per l’azzurro, che da qui in ...

Ilè in diretta su Eurosport (canale 210 - 211 del telecomando Sky) Sinner al 2° turno! Muller battuto 6 - 1, 6 - 4, 6 - 1 Sinner demolisce il francese Muller, 101 del mondo, ...PARIGI (FRANCIA) - Seconda giornata di sfide al, secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Fognini vola al secondo turno insieme al numero uno Alacaraz che ha battutto Cobolli. Battuto anche Cecchinato in tre set da ...Elisabetta Cocciaretto affronterà Simona Waltert nel secondo turno del2023 , secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi . Un bellissimo successo per la tennista marchigiana all'esordio conto la testa di serie numero dieci del tabellone ...

Roland Garros - Tifo contro, Cecchinato perde la testa: la racchetta fa una brutta fine Eurosport IT

Parigi, 29 mag. - (Adnkronos) - Impresa di Fabio Fognini, 36 anni, che si qualifica al secondo turno del Roland Garros 2023, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:31 Termina la nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Muller, grazie mille per averci seguito. Una buonanotte a tutti gli amici di OA Sport e appuntamento a domani c ...