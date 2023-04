I fiumi di porpora | un noir che più nero non si può

(Di domenica 2 aprile 2023) IDICielo ore 21.15. Con Jean Reno, Vincent Cassel e Dominique Sanda. Regia di Mathieu Kassovitz. Produzione Francia 200. Durata: 1 ora e 46 minuti LA TRAMA Nella regione di Grenoble (Alpi francesi) viene trovato il cadavere il corpo di un uomo orribilmente mutilato. Arriva a indagare un commissario parigino noto per il suo acume e per l'implacabile zelo. Negli stessi giorni a 300 km. di distanza un giovane funzionario cerca di sapere cosa c'è dietro il mistero della profanazione della tomba di un bambino morto quasi 20 anni prima. Le due indagini così lontane portano a un dato punto alla stessa pista: Dietro i delitti c'è una setta nazista. PERCHÈ VEDERLO Perché il regista Kassovitz, bravissimo a portare la ferocia sullo schermo ("L'odio") qui confeziona unche piùnon si potrebbe. L'incipit ...

