Moto GP Argentina replica su Tv8 e orari della diretta (Di sabato 1 aprile 2023) Moto GP Argentina replica su Tv8 quando rivederla in streaming gratis Torna la Moto GP in chiaro su Sky e Tv8 con la diretta e la differita di tutte le gare in Argentina da Termas de Rio Hondo con la telecronaca di Meda e Sanchini. Non solo, in questo weekend Tv8 offrirà le dirette di Paddock Live con i commenti e analisi di Vanzini, Gene' e Chinchero sulle Qualifiche F1 del Gran Premio in Australia. Il canale 8 trasmetterà gratis e in diretta le qualifiche e la Sprint Race, ma non è prevista la copertura delle prove libere. A seguire, la programmazione completa e gli orari del Motomondiale.

Luxgraph : MotoGP, qualifiche Argentina: pole di Alex Marquez, Bagnaia terzo - SportRepubblica : MotoGp, Argentina: Alex Marquez in pole, anche Bezzecchi e Bagnaia in prima fila [aggiornamento delle 16:48] - repubblica : MotoGp, Argentina: Alex Marquez in pole, anche Bezzecchi e Bagnaia in prima fila - motorboxcom : #MotoGP della condizioni difficili delle qualifiche di #TermasdeRioHondo emerge Alex #Marquez, alla prima pole nell… - tuttosport : ?? Alex #Marquez in pole Bagnaia terzo, bene Bezzecchi #MotoGP #Argentina #Tuttosport