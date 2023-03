Per Papa Francesco prima notte al Gemelli, i medici: 'Ha la polmonite' (Di giovedì 30 marzo 2023) prima notte in ospedale per Papa Francesco. E' stato per tutti il classico fulmine a ciel sereno l'improvviso ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli , dove è giunto con una ambulanza per "... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 30 marzo 2023)in ospedale per. E' stato per tutti il classico fulmine a ciel sereno l'improvviso ricovero dial Policlinico, dove è giunto con una ambulanza per "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - jacopocoghe : Ecco come funziona l'#uteroinaffitto: si sceglie il colore della pelle dei bambini da comprare come quello delle pa… - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - ritina58 : RT @carovana12: Papa Francesco ricoverato nella notte per difficoltà respiratorie. Credenti e non uniamoci in preghiera: il mondo ha bisogn… - rosati22 : RT @silvio_garofalo: Non è elegante dirlo, ma dopo avere letto che gli USA hanno rifiutato (per l'Ucraina ??...) 'i piani di pace proposti d… -