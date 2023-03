Maternità surrogata, parla Heather che affitta l'utero per professione: "Ho partorito 4 figli non miei" (Di giovedì 30 marzo 2023) 'Controcorrente' torna sul tema della Maternità surrogata che sta animando la discussione politica delle ultime settimane. Il programma di Rete 4 ha intervistato Heater, madre surrogata che ha aiutato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 marzo 2023) 'Controcorrente' torna sul tema dellache sta animando la discussione politica delle ultime settimane. Il programma di Rete 4 ha intervistato Heater, madreche ha aiutato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Anna Arecchia è presidente del Comitato per il diritto alle origini biologiche: «Tutti avvertono la necessità di ri… - MarcoFattorini : I rave party, il Pos, le navi delle Ong, la maternità surrogata, il cibo sintetico. Forse non ci rendiamo conto di… - borghi_claudio : Ecco come era stato presentato il certificato europeo di filiazione, quello che dietro la maschera dei 'diritti dei… - brulinde : @madforfree Amo, per cultura, il giornalismo, non chi argomenta con logica fallace come accade qui sopra. Posto qui… - magnagati86 : RT @Ste_Mazzu: Mentre getta nel dibattito mediatico i fumogeni della farina di grilli, carne sintetica, maternità surrogata ecc., zitto zit… -