Papa Francesco ricoverato al Gemelli: arrivato in ambulanza, annullate le udienze (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco è in ospedale. "Il Santo Padre si trova al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati", fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. L'ultimo ricovero di Papa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023)è in ospedale. "Il Santo Padre si trova alper alcuni controlli precedentemente programmati", fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. L'ultimo ricovero di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco nell'#udienzagenerale sull'Apostolo Paolo dice che ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o… - vaticannews_it : Giunto a Kharkiv, in #Ucraina, un tir carico di farmaci, generatori e molto altro partito dall'Italia, allestito da… - Avvenire_Nei : #Udienza #PapaFrancesco perseveriamo in #preghiera e vicinanza per la martoriata #Ucraina - RobertoLocate14 : RT @janavel7: Ora speriamo (per loro) che Salvini si trattenga dalla voglia di fare gli auguri di pronta guarigione a papa Francesco e a Si… - TerreImpervie : “Come si evince dal comunicato, Francesco, 'da' questo pomeriggio al Gemelli, potrebbe trascorrere nell'ospedale qu… -