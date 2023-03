Maria De Filippi, caos in sala prove: mentre lei non c'è... (Di mercoledì 29 marzo 2023) Attimi di tensione tra Mattia Zenzola e Umberto Gaudino ad Amici. Il ballerino e il professionista hanno avuto una discussione in sala prove, come si è visto nella puntata del daytime andata in onda oggi su Canale 5. Il ballerino professionista di latino americano ha lasciato la stanza perché infastidito dal comportamento dell'allievo. Nel frattempo era presente anche un'altra ballerina, Benedetta, che subito ha richiamato il compagno, facendogli notare i suoi sbagli. Nonostante Mattia e Umberto si conoscano da tempo, sembra che il primo non riesca proprio ad ascoltare i consigli del professionista per migliorare. I due, alla fine, hanno avuto un confronto piuttosto acceso. E Umberto si è lasciato andare a una sfuriata mai vista prima: "In questo momento ho bisogno di parlare. Come tu stai facendo il tuo percorso, noi ci mettiamo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Attimi di tensione tra Mattia Zenzola e Umberto Gaudino ad Amici. Il ballerino e il professionista hanno avuto una discussione in, come si è visto nella puntata del daytime andata in onda oggi su Canale 5. Il ballerino professionista di latino americano ha lasciato la stanza perché infastidito dal comportamento dell'allievo. Nel frattempo era presente anche un'altra ballerina, Benedetta, che subito ha richiamato il compagno, facendogli notare i suoi sbagli. Nonostante Mattia e Umberto si conoscano da tempo, sembra che il primo non riesca proprio ad ascoltare i consigli del professionista per migliorare. I due, alla fine, hanno avuto un confronto piuttosto acceso. E Umberto si è lasciato andare a una sfuriata mai vista prima: "In questo momento ho bisogno di parlare. Come tu stai facendo il tuo percorso, noi ci mettiamo a ...

