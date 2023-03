Sale la tensione nel Sulcis. I lavoratori bloccano i cancelli della Portovesme (Di lunedì 27 marzo 2023) Sale la tensione nel Sulcis dove gli operai Portovesme srl, da settimane in protesta, questa mattina hanno deciso di bloccare ai mezzi pesanti i cancelli dell’insediamento produttivo sardo, l’unico rimasto in Italia a produrre piombo e zinco. I lavoratori della Portovesme bloccano i cancelli. Nell’unica azienda italiana che produce piombo e zinco a rischio oltre 1400 posti I lavoratori della Portovesme dovevano riunirsi in assemblea per decidere nuove iniziative di lotta invece hanno deciso di partire in corteo dall’ingresso principale dell’azienda. A rischio ci sono 1450 posti di lavoro tra gli impianti dell’area industriale di Portoscuso e quelli di San Gavino, la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 marzo 2023)laneldove gli operaisrl, da settimane in protesta, questa mattina hanno deciso di bloccare ai mezzi pesanti idell’insediamento produttivo sardo, l’unico rimasto in Italia a produrre piombo e zinco. I. Nell’unica azienda italiana che produce piombo e zinco a rischio oltre 1400 posti Idovevano riunirsi in assemblea per decidere nuove iniziative di lotta invece hanno deciso di partire in corteo dall’ingresso principale dell’azienda. A rischio ci sono 1450 posti di lavoro tra gli impianti dell’area industriale di Portoscuso e quelli di San Gavino, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SardiniaPost : Doveva essere un’assemblea per decidere nuove iniziative di lotta, invece si è trasformata in un corteo dall’ingres… - Francesco_Rizz_ : RT @dariodangelo91: 15/n ?????? Sale nuovamente la tensione in #Israele. Possibili scontri tra fazioni. Interviene #Netanyahu chiedendo ai di… - tg2000it : RT @TV2000it: #Sardegna, sale la tensione nell’area industriale del #Sulcis. Il commento di don Statzu (Caritas) #27marzo #lavoro #Portove… - dariodangelo91 : 15/n ?????? Sale nuovamente la tensione in #Israele. Possibili scontri tra fazioni. Interviene #Netanyahu chiedendo a… - TV2000it : #Sardegna, sale la tensione nell’area industriale del #Sulcis. Il commento di don Statzu (Caritas) #27marzo… -