John Wick 4 | come la scena dopo i titoli di coda ci prepara agli spin-off che verranno

(Di lunedì 27 marzo 2023) - Attenzione: questo articolo contiene spoiler su4 - L'ultima avventura della saga disembra avere il sapore della fine.tre sequel in cui il nostro killer preferito lotta per vendicarsi della Gran Tavola, l'organo direttivo della società internazionale di assassini di cui lui stesso fa parte, arriva finalmente la vittoria... e nel contempo la morte. Lafinale del Capitolo 4 mostra gli alleati di, Winston (Ian McShane) e Bowery King (Laurence Fishburne), che si presentano sulla sua tomba. Migliaia di nemici uccisi e innumerevoli sparatorieha trovato finalmente la pace accanto a sua moglie Helen. Anche seè defunto, non significa che non lo vedremo mai più. Keanu ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... codnewsitalia : MW2 / WARZONE 2 ITA: ecco come potrebbe essere John Wick in versione operatore di Modern Warfare 2. Grazie a MW2COD… - ovicio : Impressionante! #JohnWick4 #JohnWickChapter4 - Elisabettaaah : RT @NanniCobretti: Ho visto John Wick 4, sono molto contento che esista, e ve ne parlo qui: - thekatalystt : showing na gli ang john wick hajshssjsjajsjsk - fradanilo62 : RT @NanniCobretti: Ho visto John Wick 4, sono molto contento che esista, e ve ne parlo qui: -

Mentre4 è arrivato in sala da pochi giorni ( LEGGI LA RECENSIONE ) è già in sviluppo Ballerina , spin - off della saga con protagonista Ana de Armas. Il film racconterà le avventure di una giovane ...Articoli più letti4 è diventato tutt'altro di Gabriele Niola Perché sono tutti pazzi per Era Ora , il film di Aronadio su Netflix di Claudia Catalli La matematica scopre un modo per ...In occasione della promozione di4 , il regista Chad Stahelski ha parlato di cosa ha ispirato una scena inquadrata dall'alto nel film ora nelle sale italiane. LEGGI - Incassi USA:4 vince il weekend con 73 milioni ...

Incassi USA: John Wick 4 vince il weekend con 73 milioni di dollari! BadTaste.it Cinema

Mentre nelle sale cinematografiche è appena uscito il quarto capitolo della saga di John Wick, in tv torna il primo capitolo di Matrix, che va in onda questa sera alle 21.04 su 20 Mediaset. Uscito in ...Dopo il successo oltreoceano, John Wick 4 con Keanu Reeves balza in testa anche al botteghino italiano superando i due milioni d'incassi in 4 giorni, che segna il miglior debutto della saga e il quart ...