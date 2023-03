Motomondiale: Aprilia, visita ok per Espargaró, sarà in gara a Portimao (Di giovedì 23 marzo 2023) Portimao, 23 mar. - (Adnkronos) - A 10 giorni dall'operazione all'avambraccio destro per risolvere la fibrosi muscolare, il pilota dell'Aprilia Aleix Espargaró è stato dichiarato idoneo a correre dai medici. Il catalano sarà così al via del primo GP della stagione a Portimao. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023), 23 mar. - (Adnkronos) - A 10 giorni dall'operazione all'avambraccio destro per risolvere la fibrosi muscolare, il pilota dell'Aleixè stato dichiarato idoneo a correre dai medici. Il catalanocosì al via del primo GP della stagione a

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dianatamantini : MOTOGP - Raul Fernandez carico per la sua seconda stagione in classe regina. Col supporto di RNF Aprilia: 'Se il pi… - corsedimoto : MOTOGP - Raul Fernandez carico per la sua seconda stagione in classe regina. Col supporto di RNF Aprilia: 'Se il pi… - dianatamantini : MIGUEL OLIVEIRA verso l'esordio MotoGP 2023 in casa. Il boss RNF Aprilia Razlan Razali ha grandi speranze, il pilot… - corsedimoto : MIGUEL OLIVEIRA verso l'esordio stagionale in casa. Il boss RNF Aprilia Razlan Razali ha grandi speranze, il pilota… - dianatamantini : MOTOGP - Razlan Razali, boss RNF Team, ha spiegato la collaborazione con il nuovo main sponsor e chiarito il ruolo… -