Borse di studio Inps per corsi di lingua all’estero | come fare domanda

(Di lunedì 20 marzo 2023) È aperto il bando di partecipazione per usufruire di 1.170dimesse a disposizione dall’rivolto a studenti frequentanti la scuola superiore, figli di pensionati o dipendenti statali o iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che vogliono frequentare un corso distraniera in un altro Paese. Il contributo può arrivare fino a 3.900 euro. Bandodi: chi può partecipare Il bando si rivolge agli studenti che abbiano 16 anni compiuti entro il 30 giugno 2023 compreso, che frequentano le classi 2°, 3°, 4° o 5° superiore e in possesso di una certificazione linguistica, almeno di livello B1 e rilasciata da un Ente Certificatore riconosciuto dal Miur, entro il 30 giugno 2023. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MDiretta : Borse di Studio di C&T ai migliori diplomati del Caio Duilio. Mercoledì a Messina la cerimonia di consegna.… - TORREDAMARE : Borse di Studio di C&T ai migliori diplomati del Caio Duilio. Mercoledì a Messina la cerimonia di consegna. Pietro.… - letteraemme_ : Caronte&Tourist, assegnate undici borse di studio ai neodiplomati dell’istituto nautico Caio Duilio - messina_oggi : Tornano le premiazioni di Caronte&Tourist a favore dei diplomati più meritevoli. Si terrà alle 10 e 30 di mercoledì… - RegionePuglia : ??42 borse di studio dell'importo di 3.500 euro per ogni studentessa e studente, da rinnovare per un massimo di sei… -

Il bando prevede l'assegnazione di 1.170così suddivise: 1.100sotto la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o Gestione dipendenti pubblici. 70sotto la ...... offre ogni anno oltre 1.500per la mobilità internazionale in Europa o in Paesi extra - Ue, per effettuare periodi di, tirocinio, tesi di laurea, o anche, da quest'anno, mobilità di ...... offre ogni anno oltre 1.500per la mobilità internazionale in Europa o in Paesi extra - Ue, per effettuare periodi di, tirocinio, tesi di laurea, o anche, da quest'anno, mobilità di ...

Per una nuova generazione di creativi. Le borse di studio 2023 per lavorare nel mondo della moda Io Donna

È aperto il bando di partecipazione per usufruire di 1.170 borse di studio messe a disposizione dall’Inps rivolto a studenti frequentanti la scuola superiore, figli di pensionati o dipendenti statali ...Prima del concerto ci sarà la cerimonia di consegna di 5 Borse di studio per il sax "Ann Pizzorusso - Giuseppe De Matola" che saranno assegnate in base alla provenienza degli allievi: 2 dalla Sicilia, ...