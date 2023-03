Probabili formazioni Inter-Juventus | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi | Cuadrado e Lukaku potrebbero essere titolari

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023)domani, allo Stadio “San Siro” di Milano, a partire dalle ore 20.45, si affrontano in un derby d’Italia non solo molto sentito ma che si trova in uno momento di snodo fondamentale della stagione, in caccia di uno dei quattro ambiti posti per la Champions League del prossimo anno. Ladopo la bella prova di Friburgo ha nuove certezze, un Federico Chiesa più in palla, Vlahovic finalmente in gol anche se solo su rigore e la solidità difensiva che si impernia su un Gatti finalmente a suo agio. L’dal canto suo ha giocato con grande orgoglio e carattere a Oporto, passando il turno in Champions League.del match sarà Daniele Chiffi. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Le scelte di Allegri Dopo Friburgo, ...