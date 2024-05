Inchiesta plusvalenze Roma - Pallotta e la vecchia dirigenza rischiano il processo Nessuna accusa per i Friedkin

(Di martedì 7 maggio 2024) L’ex presidente dellaJamesrischia di finire a. La Procura capitolina infatti ha chiuso le indagini sul caso delledell’As: nell’atto compaiono i nomi di, Mauro Baldissoni e altri membri della. Invece, stando a quanto riportano le agenzie di stampa, non compaiono l’attuale presidente e vicepresidente del club giallorosso, Dan e Ryanquindi per gli attuali proprietari. Ad aprile 2023, nell’ambito dell’della procura direlativa alla compravendita di alcuni calciatori, i finanzieri avevano compiuto perquisizioni e sequestri negli uffici della As ...

