Dax Harwood | ” Ecco cosa abbiamo provato prima della nostra apparizione ad AEW Revolution”

(Di domenica 12 marzo 2023) Il ritorno degli FRT durante AEWè stato di sicuro un momento importante per il tag team, vista anche la loro voglia di vendetta verso gli attuali campioni di coppia The Gunns. Gli FRT non hanno messo piede sul ring da mesi e, nonostante non si sappia ancora per quanto rimarranno nei paraggi, Daxha dichiarato che l’accoglienza ricevuta ad AEWera davvero speciale. “Era un momento molto emozionante, perché Cash ed io eravamo davvero nervosi in quel momento. Nessuno sapeva che eravamo lì. Siamo usciti direttamente fuori dal nostro-avevamo il nostro spogliatoio privato. Siamo usciti dallo spogliatoio privato e siamo andati direttamente attraverso le tende. Tony ci aveva dato carta bianca per fare ciò che volevamo, e noi volevamo soltanto rompere il c**o agli Ass Boys. Ed è stato proprio quello che ...

