Inzaghi vede un futuro mondiale | Avrò un’Inter ancora più forte

(Di martedì 7 maggio 2024) Quella di arrivare prima degli altri dev’essere diventata un’abitudine. Simonesi presenta alla biblioteca Sala Borsa di Bologna con discreto anticipo. Per fortuna, perché nemmeno il tempo di mettere un piede dentro che viene travolto dagli interisti in incognito: piovono autografi, selfie e complimenti per lo scudetto. Qualcuno dubitava della sua presenza, ma un premio dedicato alla memoria del grande Giacomo Bulgarelli è un invito che non si può disattendere. Un anno fa c’era Spalletti. Stesso campionato stradominato, umori diversi. Proprio a margine dell’evento, Lucianone aveva di fatto reso pubblica la crisi nera con De Laurentiis che avrebbe portato di lì a pochi giorni al divorzio-choc dal Napoli. Ieri, invece,ha confermato l’idillio totale con quella che lui stesso chiama "la famiglia Inter". "Questo è stato lo scudetto ...

L’ultima titolarità di Frattesi risale a due mesi fa. Simone Inzaghi lo risceglie per Sassuolo-Inter : ma il motivo non è solo la partita da ex contro i neroverdi. ROTAZIONI – Simone Inzaghi sembra intenzionato a rivoluzionare la formazione ...

Taremi ha segna to poco fa il terzo gol del Porto nella sfida che i Dragoes stanno giocando contro il Chaves in campionato. Simone Inzaghi lo ha visto in diretta dopo Sassuolo-Inter. GOL IN DIRETTA ? Collegamento Reggio Emilia-Chaves con Simone ...

Zanetti: "Zhang tranquillo, il club è in buone mani. Dobbiamo difendere lo scudetto, ci sono i presupposti per ripeterci" - Zanetti: "Zhang tranquillo, il club è in buone mani. Dobbiamo difendere lo scudetto, ci sono i presupposti per ripeterci" - E' Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter campione d'Italia, l'ospite d'eccezione di 'Supertele', programma di DAZN condotto da Pierluigi Pardo. Di ...

Inter, Zanetti: 'Futuro Lautaro, si può stare tranquilli. Scudetto Ci sono i presupposti per ripeterci. Su Zhang...' - Inter, Zanetti: 'Futuro Lautaro, si può stare tranquilli. Scudetto Ci sono i presupposti per ripeterci. Su Zhang...' - Javier Zanetti, vicepresidente dell`Inter, è stato ospite di `Supertele` su DAZN e ha parlato a tutto campo: le sue dichiarazioni. COSA RESTA DELLA FESTA SCUDETTO -.

Inter, ci sarà un investimento importante: Inzaghi ha scelto il reparto che preferisce - Inter, ci sarà un investimento importante: inzaghi ha scelto il reparto che preferisce - Inter, inzaghi ha scelto il reparto in cui effettuare l’investimento sul mercato. In casa nerazzurra, l’umore è un po’ cupo per come è andata la partita contro il Sassuolo. Sia ben chiaro, la squadra ...