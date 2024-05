’Notte prima degli esami’ di Venditti La maturità fa battere forte il cuore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra. E un pianosulla spalla. Come i pini di Roma, la vita non li spezza. Questa notte è ancora nostra. Ma, come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male. È solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto. Stasera al solito posto, la luna sembra strana. Sarà che non ti vedo da una settimana., t’avessi preso. Oggi ci si avvicina allacon scaramanzia e voglia di far festa, magari con danze e dj set per sgombrare la mentedi tornare allo studio. Qualche anno fa non era così, i più pensavano che ci fosse poco da festeggiare e molto da ripassare. Ma, ...