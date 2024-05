Lotteria da sogno - provarci conviene | jackpot da capogiro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 7 maggio 2024), meglio non lasciare mai nulla d’intentato.sempre: questo, poi, è davvero spaziale. Ci credeva talmente poco che aveva deciso di investire una cifra veramente irrisoria: solamente 1 dollaro. Il che testimonia che, per l’appunto, non credeva troppo alla dea bendata e alla possibilità che la fortuna potesse decidere, finalmente, di bussare alla sua porta. Ciò nonostante, lo aveva fatto comunque. Come se avesse, quasi, una sorta di presentimento. PixabayDavid Atwell, di Kannapolis, ha tentato il tutto per tutto al gioco d’azzardo non perché pensasse realmente di vincere qualcosa, ma per un motivo di tutt’altro genere. Perché sua sorella aveva sognato, cioè, qualcosa di sorprendente, ovvero che il fratello avrebbe trovato un mucchio d’oro. E la donna era stata certa sin dal principio che ...