Lo strazio dei parenti | È successo qualcosa lì sotto Adesso vogliamo la verità

(Di martedì 7 maggio 2024) Esperti, prudenti, padri di famiglia. I cinque morti nella strage sul lavoro avvenuta a Casteldaccia non sono lavoratori alle prime armi: Epifanio Alsazia, 71 anni, il contitolare della ditta Quadrifoglio, Giuseppe Miraglia 47 anni, Roberto Raneri, di 51 anni, Ignazio Giordano, di 57 anni e Giuseppe La Barbera, il tecnico interinale dell’Amap. Per i soccorritori sono morti perché hanno respirato una quantità enorme di idrogeno solforato. "Ce n’era una concentrazione dieci volte superiore alla soglia di tollerabilità. Non indossavano le mascherine", dicono i vigili del fuoco. Non ci stanno idei cinque morti. "Mio padre non era uno sprovveduto – dice Francesca, figlia di Epifanio Alsazia – anzi era uno molto esperto. Interventi come quelli ne avrà fatti a centinaia. Saràlìquel ...