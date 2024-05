(Di martedì 7 maggio 2024) Un ventunenne è finito in, dov’è stato ricoverato in codice rosso, dopo essere stato picchiato selvaggiamente da una mezza dozzina di ragazzi che volevano vendicarsi per unsferrato a un loro amico. È successo intorno alle 3.30 di notte di domenica a Crema, in un vicolo davanti a una discoteca che porta in piazza Garibaldi. La vittima risiede nel Milanese mentre ilnon è ancora stato identificato, ma sembra che il ferito conosca gli assalitori. Tutto sarebbe cominciato nella discoteca, dove uno straniero avrebbe cercato di stuzzicare il 21enne, senza riuscirci. Nel locale infatti si sono svolti solo scambi di invettive. Quando la discoteca ha chiuso, il 21enne ha seguito lo straniero, lo ha raggiunto e gli ha sferrato unin volto. Lui allora ha chiamato gli amici che hanno picchiato ...

Vendetta per un pugno di troppo. In ospedale massacrato dal branco - Vendetta per un pugno di troppo. In ospedale massacrato dal branco - Un ventunenne è finito in ospedale, dov’è stato ricoverato in codice rosso, dopo essere stato picchiato selvaggiamente da una mezza dozzina di ragazzi che volevano vendicarsi per un pugno sferrato a u ...

Ragazzo di 21 anni accerchiato e massacrato di botte da 5 coetanei: ricoverato in gravi condizioni - Ragazzo di 21 anni accerchiato e massacrato di botte da 5 coetanei: ricoverato in gravi condizioni - Dopo il primo pugno, l'amico della vittima avrebbe chiamato a raccolta ... È stato soccorso dal personale medico del 118 ed è stato trasferito con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale di Crema. Ha ...

Tifo violento negli stadi del Lodigiano, pugno duro della questura: scattano i Daspo per gli ultras di Sangiuliano, Sant’Angelo e Codogno - Tifo violento negli stadi del Lodigiano, pugno duro della questura: scattano i Daspo per gli ultras di Sangiuliano, Sant’Angelo e Codogno - Tifo violento negli stadi del Lodigiano, il questore di Lodi emette 12 daspo nei confronti di ultras di tre differenti società. Ci sono anche i supporters del Sangiuliano City macchiatisi della spediz ...