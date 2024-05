La Russia ha colpito in gran parte dell’Ucraina durante la Pasqua ortodossa

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lahacon missili e dronidel territoriola domenica della. Ci sono state esplosioni nella regione meridionale di Kherson, in quella centrale di Dnipropetrovsk e in quella nord-orientale di Kharkiv. Proprio a Kharkiv, nel Nord-Est del Paese, una donna è rimasta uccisa in un attacco, seppellita sotto le macerie. Altre ventiquattro persone sono rimaste ferite. Secondo l’emittente pubblica Suspilne in buonadella regione ci sono state diverse interruzioni di elettricità e acqua corrente, così come nell’adiacente oblast’ di Sumy. Qui i funzionari locali hanno riferito, poco dopo i bombardamenti, che le infrastrutture critiche, tra cui l’approvvigionamento idrico e gli ...

