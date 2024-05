Rissa al Setai - giovane ferito al collo L’imputato | Non ho fatto null - c’è stato uno scambio di persona

(Di martedì 7 maggio 2024) Orio al Serio. Qualche bicchiere di troppo, una ragazza urtata per sbaglio e fatta cadere, e poi urla e spintoni. Fino a quando due persone sono finite a terra: uno si è tagliato un dito, l’altro ha rimediato una ferita sulcurata con sei punti di sutura. Un episodio che risale ad una serata di ottobre 2017 alla discotecadi Orio al Serio, dal quale è scaturita una denuncia per lesioni nei confronti di M.S., 32 anni, residente a Bergamo, albergatore. In aula si dovrà stabilire se effettivamente, a ferire M.R., siao un amico di quest’ultimo, che nell’udienza di lunedì 6 maggio si è preso la colpa scagionando diil 32enne. Le dinamiche raccontate dai vari testi non coincidono in diversi punti. Innanzitutto gli amici della parte offesa dichiarano di aver visto una ...

