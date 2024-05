Pirandello - Il Cervellone e le chitarre elettriche | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di martedì 7 maggio 2024) Lo spettacolo “Così è (se vi pare)”, saggio del corso adulti della rassegna “Emergenze +” di Teatro Prova, al teatro San Giorgio, “Il” all’Edoné, “Electric Guitarlands” al Druso di Ranica e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 7 maggio. Ecco gli appuntamenti.Dal 9 aprile al 17 maggio alla Galleria Michelangelo, ain via Broseta, 15, sarà allestita la mostra “Dialogo tra pittura astratta e figurativa – Opere dal 1905 al 1990”. Orari: da martedì a sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. La Sala Manzù delladimartedì 7 maggio alle 18 sarà aperta al pubblico per l’inaugurazione dell’esposizione collettiva ispirata al tema “Le quattro stagioni”. In mostra vi sono dipinti, ceramiche, sculture e ...

La commedia del drammaturgo siciliano con la regia di Guglielmo Ferro "Pensaci, Giacomino!". Il consiglio contenuto nel titolo della commedia di Luigi Pirandello viene ora rilancia to da Pippo Pattavina per la messa in scena allestita fino al 24 ...

Andrea Ferrari in scena al Teatro Tempio con "Pirandello 3.0" - Andrea Ferrari in scena al teatro Tempio con "pirandello 3.0" - La Compagnia Andrea Ferrari in occasione dei 90 anni dal Premio Nobel per la Letteratura a Luigi pirandello mette in scena l'opera "pirandello 3.0 – Il berretto a sonagli" tratta dalle novelle "Certi ...

Alonge svela un Checov femminista ante litteram a sua stessa insaputa - Alonge svela un Checov femminista ante litteram a sua stessa insaputa - Roberto Alonge, promotore della fondazione del Dams all’Università di Torino, dove ha insegnato Storia del teatro per quarant’anni, autorevolissimo studioso di Ibsen e di pirandello, delle cui opere h ...

Immagini contraffatte: in Sala Assoli un focus, tra teatro e cinema, sull’opera di Pasquale Marrazzo - Immagini contraffatte: in Sala Assoli un focus, tra teatro e cinema, sull’opera di Pasquale Marrazzo - NAPOLI - Pasquale Marrazzo, regista di cinema e teatro – napoletano di nascita e milanese d’adozione – torna nei Quartieri Spagnoli, dove, negli anni ’80, ...