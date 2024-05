Una generazione in fumo? No - grazie

(Di martedì 7 maggio 2024) I dati del Ministero della Salute, rilevano che negli ultimi anni, si è assistito a un preoccupante aumento della percentuale di giovani che fumano. Le motivazioni sono molteplici e spesso legate a problemi della vita quotidiana. Molti adolescenti si trovano ad affrontare lo stress scolastico, problemi familiari e sociali, e questo può portarli a cercare conforto nelle sigarette. La facilità nel reperire e acquistare sigarette nonostante il divieto di vendita si estenda a tutti i minori di 18 anni è una delle cause di questo fenomeno. Anche se ancora molti utilizzano le sigarette al tabacco, tra i giovani sono assai diffuse anche quelle elettroniche. Se è vero che la sigaretta tradizionale è nettamente più pericolosa di quella elettronica, non bisogna pensare che quest’ultima possa essere una soluzione, poiché tutti i tipi di sigarette possono essere più o meno dannose per noi, ...

