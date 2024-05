Spoleto abbraccia il suo Matteo | Lo aspettiamo con grande affetto - stare con noi gli farà certo bene

(Di martedì 7 maggio 2024) "Speriamo di rivedere presto, qualche giorno acon noi gli farebbe sicuramenteper risollevare il morale dopo uno choc come quello che ha subito". Sono le parole degli amici più stretti diFalcinelli, lo studente italiano di 25 anni arrestato a Miami e sottoposto a trattamenti di inaudita violenza da parte della polizia statunitense. A dare la notizia di un probabile, imminente ritorno in Italia è stata la mamma Vlasta Studenicova, collegata in diretta sulla trasmissione “Zona Bianca“, in onda domenica sera su rete 4: "Con ilaiuto del ministro Tajani e del console Michele Mistò, insieme all’onorevole Andrea Di Giuseppe con il quale ci siamo incontrati qui, ci stiamo muovendo per ottenere giustizia. Vogliamo portareper qualche giorno in ...

