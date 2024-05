Preso con permesso di soggiorno falso mentre cerca di imbarcarsi per la Germania | siriano in manette

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 7 maggio 2024) Orio al Serio.va disu un volo per lacon undirilasciato in Grecia. Gli agenti della Polaria hanno arrestato un cittadinodomenica 5 maggio all’aeroporto di Orio al Serio. Lunedì mattina l’uomo, A.M., 34 anni, di professione sarto, con 4 figli rimasti in Siria, è comparso davanti al giudice al quale ha riferito che voleva raggiungere laper farsi curare, dato che a causa di un incidente ha dei problemi alla schiena. Ildilo aveva reperito in Grecia per 1.500 euro, ancora da versare. Per arrivare a destinazione aveva attraversato la Turchia, era arrivato in Grecia, da lì in Italia per concludere il suo ...