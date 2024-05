(Di martedì 7 maggio 2024) A carico di Marco Manfrinati c’era undi avvicinamento che doveva proteggere Lavinia Limido, la ex moglie che ieri ha aggredito ferendola con alcune coltellate fuori dallo studio del padre, il geologo Fabio Limido,mentre cercava di difendere la figlia e morto in ospedale, e la sua famiglia. Il provvedimento era stato deciso in seguito ai comportamenti persecutori e violenti dell’uomo e poi esteso ai suoceri e al figlio di tre anni. Manfrinati era iscritto all’Ordine degli avvocati di Busto Arsizio, ma si era cancellato prima che nei suoi confronti venisse avviato un provvedimento disciplinare proprio per le denunce a suo carico da parte della ex. Il quarantenne era già a processo proprio per stalking al Tribunale di Varese nei confronti della trentasettenne e anche della madre di lei. Proprio alla madre di Lavinia, dopo ...

Da stalker a killer. Divieto di avvicinarsi. Ma ha colpito ancora

