Regolamento Pescara-Pontedera | ecco cosa succede in caso di pareggio

(Di martedì 7 maggio 2024) Ildiindinel match valido per il primo turno della fase del girone dei playoff di Serie C 2023/2024. All’interno del girone B si sfidano gli abruzzesi e i toscani: i padroni di casa hanno chiuso la regular season al sesto posto e gli ospiti al nono, questo vuol dire che sono previsti due vantaggi per la formazione biancazzurra. In primis, il fatto di poter giocare tra le mura amiche dell’Adriatico, in secondo luogo la chance di potersi qualificare per il secondo turno anche indial 90?. Non sono infatti previsti i supplementari o i rigori, e per questo motivo la formazione toscana ha bisogno di una vittoria per avanzare. SportFace.

