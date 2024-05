Regolamento Taranto-Latina | ecco cosa succede in caso di pareggio

(Di martedì 7 maggio 2024) Ildiindinel match valido per il primo turno della fase del girone dei playoff di Serie C 2023/2024. Nella post season interna al girone C dopo le polemiche e i tribunali i pugliesi sfidano i laziali per un posto al secondo turno e per i padroni di casa, che hanno chiuso al quinto posto la stagione regolare contro il decimo dei pontini,due vantaggi importanti. Il primo è quello di giocare tra le mura amiche dello stadio Iacovone, il secondo è poter contare su due risultati e dunque avanzare al secondo turno anche indial 90?. Questo perché non sono contemplati dali supplementari o i rigori, ...

