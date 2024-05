Patto sui flussi turistici Il niet di Riomaggiore

(Di martedì 7 maggio 2024) Il Comune diboccia definitivamente il protocollo proposto da Regione Liguria per la gestione dei, ovvero il ’’ promosso dalla Regione contestualmente alla manovra imposta sulle tariffe turistiche del Cinque Terre Express. La decisione è arrivata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale guidato da Fabrizia Pecunia, che si è pronunciato in maniera unanime contro l’adesione al documento che prevede, per gli enti aderenti, anche la corresponsione di una somma di denaro finalizzata alla realizzazione di interventi connessi alla gestione dei. Il Comune si era già pronunciato negativamente sulla prima bozza della convenzione presentata dalla Regione a inizio anno. La riunione avvenuta a Genova alla fine di febbraio aveva prodotto alcune modifiche al protocollo, ma ...

