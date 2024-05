Come se non ci fosse domani Ecco com' è la vita in Ucraina durante la guerra di Putin

È iniziato il conto alla rovescia per Civitanovese - Jesina , ultima giornata di campionato in programma alle 16.30 di domani, con i rossoblù che potranno staccare il pass per la D. Davanti ad un Polisportivo gremito, stando alle previsioni e alla ...

Mimmo Di Carlo (nella foto) chiude il campionato come sperava. I playoff erano sfumati a 90 minuti dal traguardo, ma per come si era incanalata la stagione non rappresentavano da diversi mesi un vero e proprio obiettivo per i biancazzurri. Dopo ...

Giuliani, nato sui palcoscenici: "Il teatro è vita" - Giuliani, nato sui palcoscenici: "Il teatro è vita" - L'autore, regista e insegnante teatrale Daniele Giuliani racconta la sua passione per il teatro, analizzando il rapporto con l'attualità e le sfide creative.

Diabete di tipo 2: studio analizza gli effetti della chirurgia bariatrica - Diabete di tipo 2: studio analizza gli effetti della chirurgia bariatrica - Nelle persone con diabete di tipo 2 e un indice di massa corporea al basale di 27-45 kg/m2 benefici con la chirurgia bariatrica.

Bloccata in casa per colpa della carrozzina: in aiuto a Graziella ci sono i “Cavalieri” - Bloccata in casa per colpa della carrozzina: in aiuto a Graziella ci sono i “Cavalieri” - TREVISO - Questa è prima di tutto una storia di braccia. Perchè per poter far vedere a Graziella la luce del sole, farle respirare l'aria della sua città, oggi ...