Sisma nella notte | il più devastante del secolo | tra Turchia e Siria Migliaia i morti | interi villaggi distrutti Pericolo nuove scosse

(Di lunedì 6 febbraio 2023) - Un'ecatombe il catastrofico terremoto di magnitudo 7.8 alle 4,17del mattino le 2,17 in Italia. La regione più colpita quella di Ganziatep. Bilancio provvissorio: 2650 ...

Dopo quella di magnitudo 7.8 non lontano dal confine con la Siria, registrata una scossa di magnitudo 7.5: migliaia tra morti e feriti nei due Paesi, per ora non si hanno notizie di vittime svizzere ...Continua a salire il drammatico bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la notte scorsa il sud della Turchia e il nord della Siria.Il bilancio delle vittime del sisma che ha colpito la ...