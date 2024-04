L’Isola dei Famosi - cosa è successo con Francesco Benigno

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 29 aprile 2024) Solo poche settimane dal ritorno con la nuova edizione dedeie già parecchi imprevisti e colpi di scena. Dopo i primi due ritiri e un infortunio non calcolato, èad essere espulso dal reality improvvisamente. Eccoè veramentea telecamere accese. La questione dell’espulsione diha movimentato i curiosi tra il pubblico, che stanno cercando di far luce sulla questione. Infatti, il naufrago di punto in bianco sarebbe stato allontanato prima dal resto dei concorrenti e poi sarebbe stato avvisato della sua espulsione. Anche Vladimir Luxuria in una delle ultime dirette de L”isola deiha provato a far luce, per quanto possibile, sull’intera ...