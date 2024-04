LIVE – Cobolli-Khachanov - terzo turno Masters 1000 Madrid 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(terra rossa in altura). Il giovane romano è in totale fiducia dopo la bella vittoria in tre set messa a segno contro un avversario sempre molto scomodo del calibro del bombardiere cileno Nicolas Jarry. Ora per lui c’è il russo, sedicesima testa di serie, che ha sudato le proverbiali sette camicie per avere la meglio nei confronti del lucky loser spagnolo Roberto Bautista Agut. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti all’attivo, conche partirà largamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Il sovietico, infatti, è uno dei tennisti più esperti del circuito e ...