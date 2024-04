Storia di una pizza che voleva viaggiare senza tempo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 aprile 2024) La rivoluzione può partire anche dalla. Dalla disobbedienza alle regole scritte, dalla voglia di far proprio un processo e modificarlo per creare qualcosa di diverso. Questa è l’anima gentile, ma testarda e determinata, di Davide Di Bilio,iolo con radici al sole dell’Italia, tra Sicilia e Calabria, ma una vita vissuta in quella Canale che «strizza un occhio ad Asti, ma ha il cuore che sa di Roero». Nord e sud che si incontrano nel carattere di Di Bilio, ma anche nelle sue pizze. Davide ha iniziato la suaprofessionale partendo dalle basi: la sua è una formazione quasi classica, basata sullanapoletana, che poi ha preso maggior forma e sostanza, attraverso maestri come Simone Padoan, Renato Bosco e Massimo Giovannini, incontrati durante lo studio all’Università delladi ...